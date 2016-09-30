Ситник розкритикував ідею Луценка щодо змін до КПК

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 21:27

Зміни до Кримінального процесуального кодексу, які стосуватимуться надання Генеральному прокурору права визначати підслідність злочинів, знизить ефективність боротьби з корупцією.

Про це йдеться у заяві НАБУ у відповідь на слова генпрокурора Юрія Луценка.

"Діюче законодавство чітко обумовлює, які правопорушення має розслідувати Національне антикорупційне бюро. Запропоновані ймовірні зміни до КПК України, висвітлені в засобах масової інформації з посиланням на Генерального прокурора, замість злагодженої роботи правоохоронних органів із викриття фактів корупції, можуть призвести до хаосу", - зазначили у відомстві.

У НАБУ пояснили, що наразі у випадку, коли оперативні підрозділи будь-якого правоохоронного органу виявляють ознаки правопорушення, вони зобов’язані направити відповідні матеріали до того правоохоронного органу, до якого за підслідністю відноситься скоєний злочин.

"Відмова від цього чіткого правила на користь декларованої ідеї дозволить оперативним підрозділам всіх правоохоронних органів (ГПУ, Національної поліції, Державної фіскальної служби, СБУ) направляти матеріали щодо задокументованих злочинів, розслідування яких відносяться до компетенції НАБУ, на власний розсуд в залежності від взаємин з певними слідчими підрозділами нехтуючи вимогами підслідності", - вважають у відомстві.

Директор НАБУ Артем Ситник вважає, що вищезазначене призведе до того, що "правоохоронні органи замість того, щоб робити свою справу, будуть займатися тим, що активно реєструватимуть кримінальні провадження щодо міністрів та губернаторів (що є підслідністю НАБУ) заради піару".

"Такий підхід підриває базові засади функціонування Національного антикорупційного бюро, однією з яких є його незалежність. Нагадуємо, що НАБУ було створено на вимогу суспільства після Революції Гідності у відповідь на неспроможність правоохоронної системи побороти корупцію у владі", - зазначили у НАБУ.

Українська правда

Теми: НАБУ Луценко
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Коментарі — 3
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko30.09.2016 22:25
Basta13:
уверен, что не только Луценко, но и Сытник об этом отлично знает. не зря же НАБУ так старалось по ОПЗ, из ничего же целое дело уже несколько месяцев выжать пытается.
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko30.09.2016 22:23
ну про пиар Сытнику лучше знать)
И - вопрос - а нерегистрация заявлений по делам своих друзей как сказывается на базовых принцмпах фкнкционирования?
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IP: 212.92.233.---Basta1330.09.2016 22:21
"Борьба" с коррупцией это самый выгодный бизнес. Если коррупционеры трудятся собирая денежки по крупице, по 50, по 200 тысяч долларов, "борцы" с коррупцией будут брать оптом, сразу десятками миллионов долларов. Луценко с порошенком это понимают и желают взять этот бизнес под свой контроль.
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