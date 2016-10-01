Екс-регіоналу Медянику продовжили арешт, він оголосив голодування

Колишній депутат Верховної Ради Володимир Медяник (фракція Партії регіонів) оголосив голодування.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Кім Веремійчук.

За словами Веремійчука, в суботу суд продовжив арешт Медяника ще на 60 днів.

"Медяник вимагає проведення слідчих дій, рішення про які було прийнято ще на початку вересня, але які досі не проводилися. Зокрема, повинні провести одночасний допит Медяника зі свідками Ландиком, Івановим, Грековим та іншими", - сказав він.

Адвокат підкреслив, що після проведення допитів його підзахисний готовий переглянути своє рішення про голодування.

Веремійчук зазначив, що звинувачення ігнорує отримані ними докази про невинуватість депутата.

Як повідомлялося, Генпрокуратура затримала Медяника в ході розслідування кримінального провадження колишнього депутата парламенту Олександра Єфремова (ПР).

Медяник підозрюється в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ст. 110 ч. 3 Кримінального кодексу) і в скоєнні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації ЛНР (ст. 258-3 ч. 1 Кримінального кодексу).