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Єфремову скоротили термін за смертельне ДТП

Четвер, 22 жовтня 2020, 19:09
ФОТО MK.RU

Суд скоротив на півроку термін позбавлення волі для актора Михайла Єфремова, визнаного винним в ДТП зі смертю людини. Раніше він отримав вісім років колонії

Джерело: РБК

Деталі: Мосміськсуд зменшив термін позбавлення волі до 7,5 року акторові Михайлу Єфремову, який раніше отримав вісім років колонії у справі про аварію, в якій загинула людина. Таке рішення ухвалила колегія суддів.

Тим самим суд частково задовольнив апеляцію Єфремова і його захисників на вирок.

Передісторія:

Теми: ЄфремовДТПМоскаль


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