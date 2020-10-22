Єфремову скоротили термін за смертельне ДТП

Суд скоротив на півроку термін позбавлення волі для актора Михайла Єфремова, визнаного винним в ДТП зі смертю людини. Раніше він отримав вісім років колонії

Джерело: РБК

Деталі: Мосміськсуд зменшив термін позбавлення волі до 7,5 року акторові Михайлу Єфремову, який раніше отримав вісім років колонії у справі про аварію, в якій загинула людина. Таке рішення ухвалила колегія суддів.

Тим самим суд частково задовольнив апеляцію Єфремова і його захисників на вирок.

Передісторія: