Єфремову скоротили термін за смертельне ДТП
Четвер, 22 жовтня 2020, 19:09
Суд скоротив на півроку термін позбавлення волі для актора Михайла Єфремова, визнаного винним в ДТП зі смертю людини. Раніше він отримав вісім років колонії
Джерело: РБК
Деталі: Мосміськсуд зменшив термін позбавлення волі до 7,5 року акторові Михайлу Єфремову, який раніше отримав вісім років колонії у справі про аварію, в якій загинула людина. Таке рішення ухвалила колегія суддів.
Тим самим суд частково задовольнив апеляцію Єфремова і його захисників на вирок.
Передісторія:
- 8 червня на Садовому кільці в Москві автомобіль Єфремова в'їхав фургон, в результаті чого водій фургона Сергій Захаров загинув. На момент ДТП артист перебував у стані сп'яніння, а його джип, як встановило слідство, був справний.
- 8 вересня Пресненський суд Москвизасудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму з позбавленням права керувати транспортним засобом на 3 роки.