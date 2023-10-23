"Регіонал" Єфремов, обвинувачений у держзраді, втік до Москви – ЗМІ

Обвинувачений у державній зраді соратник Януковича, колишній голова фракції "Партії Регіонів" у ВР Олександр Єфремов після початку повномасштабного вторгнення РФ втік до Москви.

Джерело: "Схеми"

Дослівно: "Єфремов виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення РФ через Словаччину і з того часу не повертався.

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Де він тепер? За нашими даними, у Москві. Перед вторгненням Єфремов неодноразово їздив до РФ – востаннє у лютому 2022-го.

Журналісти встановили, що Єфремов зареєструвався у Москві, в елітних апартаментах у житловому комплексі "Тріумф-Палас". Ця нерухомість записана на його сина – Ігоря Єфремова. Її загальна площа складає понад 650 квадратних метрів, орієнтовна вартість – близько 4 млн доларів".

Деталі: Журналісти зателефонували до Єфремова на його російський номер. На запитання, що він робить у Москві та чи планує повертатися в Україну, відповів: "Ви знаєте, у мене не входить в плани давати зараз якісь інтерв’ю, до побачення".

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Єфремова в Україні звинувачують у низці злочинів – за версією слідства, депутат сприяв створенню угруповання "ЛНР", допомагав захоплювати будівлі Луганської ОДА та СБУ у 2014-му році.

Також його обвинувачують у держзраді. Cправа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

У 2019-му Єфремов вийшов з-під варти після трьох років перебування у СІЗО Старобільська (Луганщина).

Спочатку ексдепутата відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці, який після цього не продовжили.

В Офісі генпрокурора журналістам повідомили, що Єфремов не має запобіжного заходу і не перебуває в розшуку.

Матеріали щодо його справи мали передати з суду Старобільська, який знаходиться в окупації, до Синельниківського суду на Дніпропетровщині. Проте інформація про таку передачу в ОГП "не надходила".