На допомогу постраждалим від урагану Метью ООН запросила $120 млн

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 01:43

ООН запросила у донорів 120 мільйонів доларів США для надання допомоги гаїтянам в найближчі три місяці.

Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, повідомляє центр новин ООН.

На прес-конференції для журналістів в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку Генеральний секретар зазначив, що, за останніми даними, в Гаїті допомоги потребують 1,4 мільйона осіб.

"Деякі міста і села були повністю змиті", - сказав Пан Гі Мун. За його словами, в результаті повені знищені запаси продовольства і посіви. Повідомляється про руйнування або пошкодження 300 шкільних будівель.

По мірі того, як рятувальникам вдається добиратися в важкодоступні райони, число осіб, які потребують допомоги, зростає.

Генеральний секретар ООН попередив, що стихійне лихо може призвести до зростання інфекційних захворювань, в тому числі - до стрімкого поширення холери.

Минулого тижня ООН направила в Гаїті групу фахівців для оцінки масштабів збитку і розміру допомоги, якої потребують постраждалі жителі. ООН знаходиться в тісному контакті з гаїтянською владою, надає допомогу в проведенні рятувальних операцій і вже приступила до робіт з відновлення зруйнованої інфраструктури.

У п'ятницю в ООН оголосили про надання для Гаїті п'яти мільйонів доларів США з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.

Як повідомлялося, "Метью" став найсильнішим ураганом за останні 10 років. Він обрушився на Гаїті 4 жовтня. В результаті на Гаїті загинули щонайменше 1000 осіб.

Зараз ураган рухається уздовж південно-східного узбережжя США. В американських штатах жертвами "Метью" стали 18 осіб.

Теми: ООН стихійне лихо
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