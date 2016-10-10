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На Гаїті в результаті урагану "Метью" загинули 1000 осіб

Понеділок, 10 жовтня 2016, 06:54

В результаті урагану "Метью" на Гаїті загинули 1000 людей.

Про це пише Reuters з посиланням на місцевих чиновників.

Відзначається, що в країні почалася епідемія холери.

Також повідомляється, що влада почала ховати загиблих.

"Метью" став найсильнішим ураганом за останні 10 років. Він обрушився на Гаїті 4 жовтня.

Зараз ураган рухається уздовж південно-східного узбережжя США. В американських штатах жертвами "Метью" стали 18 осіб.

Теми: надзвичайна подія
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