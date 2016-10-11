ООН запросила $ 120 млн на помощь пострадавшим от урагана "Мэтью"

00
0
Вторник, 11 октября 2016, 01:43

ООН запросила у доноров 120 миллионов долларов США для оказания помощи гаитянцам в ближайшие три месяца. 

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сообщает центр новостей ООН.

На пресс-конференции для журналистов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Генеральный секретарь ООН отметил, что, по последним данным, в Гаити в помощи нуждаются 1,4 миллиона человек.

"Некоторые города и деревни были полностью смыты", - сказал Пан Ги Мун. По его словам, в результате наводнения уничтожены запасы продовольствия и посевы. Сообщается о разрушениях или повреждениях 300 школьных зданий.

По мере того, как спасателям удается добираться в труднодоступные районы, число лиц, нуждающихся в помощи, растет. 

Генеральный секретарь ООН предупредил, что обрушившееся на Гаити стихийное бедствие может привести к росту инфекционных заболеваний, в том числе - к стремительному распространению холеры.

На прошлой неделе ООН направила в Гаити группу специалистов для оценки масштабов ущерба и размера помощи, в которой нуждаются пострадавшие жители. ООН находится в тесном контакте с гаитянскими властями, оказывает помощь в проведении спасательных операций и уже приступила к работам по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

В пятницу в ООН объявили о выделении для Гаити пяти миллионов долларов США из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Как сообщалось, "Мэтью" стал сильнейшим ураганом за последние 10 лет. Он обрушился на Гаити 4 октября. В результате на Гаити погибли по меньшей мере 1000 человек.

Сейчас ураган движется вдоль юго-восточного побережья США. В американских штатах жертвами "Мэтью" стали 18 человек.

Темы: ООН стихийное бедствие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
События в Сирии показывают банкротство Совбеза ООН - генсек СЕ 10 октября 2016, 16:42
Кто он – новый генсек ООН? Ожидания Украины и мира от Антонио Гутерриша 10 октября 2016, 12:27
Изоляция России усиливается - британский посол в ООН 9 октября 2016, 03:21
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украинский консул встретился с Сущенко в СИЗО
В Станице Луганской начинается отведение сил – Тука
Суд отпустил Корсунского, обвиняемого в создании "ЛНР"
Посол ЕС: Сущенко должен быть освобожден
Все новости
Фото

Двое грузинских художников возвращают жизнь осенним листьям

Нобель-2016

Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии