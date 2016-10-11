ООН запросила $ 120 млн на помощь пострадавшим от урагана "Мэтью"

ООН запросила у доноров 120 миллионов долларов США для оказания помощи гаитянцам в ближайшие три месяца.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сообщает центр новостей ООН.

На пресс-конференции для журналистов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Генеральный секретарь ООН отметил, что, по последним данным, в Гаити в помощи нуждаются 1,4 миллиона человек.

"Некоторые города и деревни были полностью смыты", - сказал Пан Ги Мун. По его словам, в результате наводнения уничтожены запасы продовольствия и посевы. Сообщается о разрушениях или повреждениях 300 школьных зданий.



По мере того, как спасателям удается добираться в труднодоступные районы, число лиц, нуждающихся в помощи, растет.



Генеральный секретарь ООН предупредил, что обрушившееся на Гаити стихийное бедствие может привести к росту инфекционных заболеваний, в том числе - к стремительному распространению холеры.



На прошлой неделе ООН направила в Гаити группу специалистов для оценки масштабов ущерба и размера помощи, в которой нуждаются пострадавшие жители. ООН находится в тесном контакте с гаитянскими властями, оказывает помощь в проведении спасательных операций и уже приступила к работам по восстановлению разрушенной инфраструктуры.



В пятницу в ООН объявили о выделении для Гаити пяти миллионов долларов США из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как сообщалось, "Мэтью" стал сильнейшим ураганом за последние 10 лет. Он обрушился на Гаити 4 октября. В результате на Гаити погибли по меньшей мере 1000 человек.

Сейчас ураган движется вдоль юго-восточного побережья США. В американских штатах жертвами "Мэтью" стали 18 человек.