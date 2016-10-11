Клінтон підтримує на 14% більше американців ніж Трампа - опитування

Розрив між рейтингами двох кандидатів на пост президента США збільшився до 14%, після оприлюднення запису 2005 року, на якому Трамп непристойно висловлювався на адресу жінок.

Про це свідчать дані опитування проведені телеканалом NBC News та друкованим виданням Wall Street Journal.

Так, кандидат від Демократичної партії США Хіларі Клінтон має підтримку 52% респондентів. Кандидата від республіканців Дональда Трампа підтримують 38% опитаних.

Опитування було проведене вперше після оприлюднення запису 2005 року, на якому Трамп дозволив собі непристойні висловлювання щодо жінок.

Трамп вибачився за свої слова, але велика кількість впливових республіканців відмовилася від його подальшої підтримки.

Як свідчать дані опитування CNN/ORC, Клінтон здобула перемогу в другому турі передвиборних дебатів, що відбулися 10 жовтня.