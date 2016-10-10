Клінтон перемогла в другому турі дебатів

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобула перемогу в другому турі передвиборних дебатів.

Про це свідчать дані опитування CNN/ORC.

Так, Клінтон підтримали 57% опитаних, республіканця Дональда Трампа - 34%.

Hillary Clinton wins the debate, but Donald Trump exceeds expectations https://t.co/wzQ6CqOOFm pic.twitter.com/IHHsQorYGJ — CNN Politics (@CNNPolitics) October 10, 2016

CNN пише, що це сильний показник для Клінтон, однак не такий гарний, як за результатами перших дебатів.

Згідно з результатами опитування після першого туру дебатів, Клінтон підтримали 62% опитаних, Трампа - 27%.

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