Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Клинтон поддерживает на 14% больше американцев чем Трампа - опрос

Вторник, 11 октября 2016, 06:04

Разрыв между рейтингами двух кандидатов на пост президента США увеличился до 14%, после обнародования записи 2005 года, на котором Трамп неприлично выражался в адрес женщин.

Об этом свидетельствуют данные опроса проведенные телеканалом NBC News и печатным изданием Wall Street Journal.

Так, кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон получила поддержку 52% респондентов. Кандидата от республиканцев Дональда Трампа поддерживают 38% опрошенных.

Опрос был проведен впервые после обнародования записи 2005 года, на котором Трамп позволил себе непристойные высказывания в отношении женщин.

Трамп извинился за свои слова, но большое количество влиятельных республиканцев отказалась от его дальнейшей поддержки.

Как свидетельствуют данные опроса CNN/ORC, Клинтон одержала победу во втором туре предвыборных дебатов, состоявшихся 10 октября.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: