Клинтон поддерживает на 14% больше американцев чем Трампа - опрос

Разрыв между рейтингами двух кандидатов на пост президента США увеличился до 14%, после обнародования записи 2005 года, на котором Трамп неприлично выражался в адрес женщин.

Об этом свидетельствуют данные опроса проведенные телеканалом NBC News и печатным изданием Wall Street Journal.

Так, кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон получила поддержку 52% респондентов. Кандидата от республиканцев Дональда Трампа поддерживают 38% опрошенных.

Опрос был проведен впервые после обнародования записи 2005 года, на котором Трамп позволил себе непристойные высказывания в отношении женщин.

Трамп извинился за свои слова, но большое количество влиятельных республиканцев отказалась от его дальнейшей поддержки.

Как свидетельствуют данные опроса CNN/ORC, Клинтон одержала победу во втором туре предвыборных дебатов, состоявшихся 10 октября.