Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацгвардия задержала боевика, который прикрывался женщиной с ребенком

Вторник, 11 октября 2016, 10:57

На блокпосту в Донецкой области нацгвардейцы задержали гражданина по подозрению в содействии террористической деятельности "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

"Около 22 часов со стороны временно оккупированной территории через пункт пропуска пытался пройти человек в компании женщины с ребенком, вероятно, рассчитывая, что присутствие младенца повлияет на бдительность гвардейцев", - сказано в сообщении.

"Во время проверки документов и досмотра личных вещей у гражданина обнаружили паспорт с печатью "ДНР", после чего старший смены прапорщик Сергей Сивокозов настоял на осмотре детской коляски", - сказано в сообщении.

"В пеленках гвардейцы обнаружили пакет документов, среди которых был военный билет на имя задержанного с печатью и логотипом "ДНР" - добавили в Нацгвардии.

Согласно сообщению, мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 258 УК (содействие террористической деятельности) и передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

Украинская правда

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: