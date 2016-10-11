Місія ОБСЄ моніторить лише вдень і допускає фальсифікації – джерело

Україна стурбована, що місія ОБСЄ не цілодобово моніторить і верифікує процес розведення сил від лінії розмежування на трьох погоджених ділянках на Донбасі.

Про це джерело, близьке до "мінського процесу", повідомило "Українським новинам".

"Українська сторона повідомила ОБСЄ, що вони не виконують п. 11 рамкового рішення", – сказав співрозмовник агентства.

Зокрема, з його слів, замість передбаченого рамковим рішенням моніторингу на постійній основі, спостерігачі СММ ОБСЄ здійснюють його в районі Золотого (Луганська область) з 8:00 до 17:00, а в районі Петровського (Донецька область) – з 9:00 до 16:00.

Крім того, співрозмовник агенції наголосив, що ввечері та вночі моніторинг на ділянках розведення спостерігачі місії не здійснюють, тоді як обстріли в районах Золотого та Петровського відбуваються саме в нічний час, що підтверджують дані Спільного центру контролю і координації (СЦКК), що здійснює цілодобове чергування.

Також співрозмовник зазначив, що спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі не фіксує всі факти порушення режиму припинення вогню на ділянках розведення сил.

"З 21 вересня у щоденних звітах факти обстрілів або не фіксуються, або подаються як такі, що відбуваються поза ділянками розмежування... Є й навмисні фальсифікації інформації", – сказав він.

Зокрема, людина, посвячена у мінські переговори, повідомила, що в районі Богданівки біля Петровського 3 жовтня близько 16:00 бойовики обстріляли позиції сил АТО з АГС-17 і стрілецької зброї, але у звіті місії ОБСЄ від 4 жовтня йшлося про 8 постріли невідомого походження і наступних пострілів зі стрілецької зброї по обидва боки розведення.

Крім того, Україна не задоволена тим, що у звітах СММ ОБСЄ з дня підписання рамкового рішення акцентується увага не на фактах порушення режиму припинення вогню, а на перешкодах для місії у виконанні їхніх обов'язків.

Співрозмовник також звернув увагу на те, що на окупованій території Донбасу працює близько 30 патрулів місії, тоді як на підконтрольній українській владі – близько 90.

Як відомо, 21 вересня контактна група домовилася у Мінську про розведення сил на 1 кілометр від лінії розмежування у Золотому, Петровському й Станиці Луганській. При цьому спостережна місія ОБСЄ вперше зобов’язалася проводити цілодобовий моніторинг виконання домовленості про припинення вогню, яке має передувати розведенню.