Оліфер: Україна поставила питання про зрив розведення сил з боку бойовиків

Українська сторона під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи за участю представників ОРДЛО поставила питання про зрив бойовиками рішення про розведення сил і засобів.

Про це після засідання повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Українська сторона жорстко поставила питання про зрив Рамкового рішення про розведення сил і засобів з боку ОРДЛО, зокрема, в районі Станиці Луганської, а також про недотримання режиму тиші і взятих на себе зобов'язань в рамках Мінських домовленостей з боку ОРДЛО", - написала вона на Facebook.

Крім того, за словами Оліфер, Україна наполягає на постійному моніторингу в місцях розведення сил і засобів спостерігачами СММ ОБСЄ.

"Окремо Україна поставила питання звільнення заручників. Ми звернулися до російської сторони з вимогою звільнити українського журналіста Романа Сущенка", - додала вона.

Українська правда