Опрос: Клинтон опережает Трампа на 8 пунктов
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего основного соперника – республиканца Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, который был опубликован во вторник.
Опрос проводился с вечера воскресенья, когда в США проводился второй тур предвыборных дебатов.
Так, за Клинтон готовы проголосовать 45% избирателей, заТрампа – 37%.
Также респондентов спросили, как они расценивают слова Трампа о приставаниях к женщинам. 61% опрошенных сказали, что многие иногда участвуют в подобных разговорах. 46% заявили, что несправедливо судить о ком-то по разговорам, которые не предназначались для широкой аудитории.
При этом большинство опрошенных назвали эти слова Трампа сексистскими. 42% респондентов заявили, что республиканца нужно дисквалифицировать из предвыборной гонки, 43% высказались против этого.
Среди женщин лидирует Клинтон – ее поддерживают 44%, Трампа – 29%.
Опрос проводился онлайн в 50 штатах. В нем приняли участие 2386 американцев, из которых 1605 человек заявили о намерении голосовать на выборах. Среди опрошенных оказались 798 демократов и 586 республиканцев.
Погрешность составляет 2-5%.
Напомним, согласно опросу Хиллари Клинтон победила во втором туре дебатов.