Стець запитає у міністрів, чому канал ATR не отримав грошей

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Середа, 12 жовтня 2016, 14:21

Міністр інформаційної політики Юрій Стець збирається порушити питання виділення коштів кримськотатарського телеканалу ATR на засіданні уряду.

Про це він сказав на брифінгу в середу в Києві.

"Кабінет міністр виділив кошти (на канал -ред.), позиція не змінилася. Якщо в когось із моїх колег виникає питання про проблему, пов'язану з юридичною термінологією... Маю на увазі колег, які є міністрами, я хочу почути їхню позицію", – сказав Стець.

Глава Мінінформполітики зазначив, що підніматиме питання, чому не виконане урядове рішення про виділення коштів каналу на наступному засіданні Кабміну:

"Я хочу почути міністра фінансів пана Данилюка, він має озвучити, які є проблеми у рішенні Кабінету міністрів, які можливо, також маються якісь юридичні колізії. Це значить не о'кей, ми не можемо виділити кошти. Це значить, ми знайдемо протягом днів юридичне формулювання для того, щоб рішення, яке було запропоноване мною, як членом уряду, по виділенню коштів АТР, – має бути виконано. Знаю, що подібної позиції притримується прем'єр-міністр України", – заявив міністр.

"Мова не йде про те, що є ризик, що телеканал АТР переїде до Литви і це може бути неправильно сприйнято в світі.. Мова йде про те, що, якщо ми не будемо мати культури виконання власних рішень, я говорю про членів уряду і владу в Україні загалом, то це буде неправильно", – зазначив Стець.

Як відомо, кримськотатарський телеканал ATR заявив про відсутність фінансування з держбюджету України та наміри переїхати у Литву.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: кримські татари ЗМІ
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IP: 195.138.81.---Kotia12.10.2016 14:58
Цілковитий ГАПЛ !!!
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