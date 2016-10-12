Стець спросит у министров, почему канал ATR не получил денег

Министр информационной политики Юрий Стець собирается поставить вопрос выделения средств крымскотатарскому телеканалу ATR на заседании правительства.



Об этом он сказал на брифинге в среду в Киеве.



"Кабинет министр выделил средства (на канал -ред.), позиция не изменилась. Если у кого-то из моих коллег возникает вопрос о проблеме, связанной с юридической терминологией... Я говорю коллег, которые являются министрами, я хочу услышать их позицию", – сказал Стець.



Глава Мининформполитики отметил, что будет поднимать вопрос, почему не выполнено правительственное решение о выделении средств каналу на следующем заседании Кабмина:



"Я хочу услышать министра финансов господина Данилюка, чтобы он озвучил, какие есть проблемы в решении Кабинета министров, возможно, также имеются какие-то юридические коллизии. Это значит не о'кей, мы не можем выделить средства. Это значит, мы найдем в течение дней юридическую формулировку для того, чтобы решение, которое было предложено мной, как членом правительства, по выделению средств АТР, - должно быть выполнено. Знаю, что подобной позиции придерживается премьер-министр Украины", – заявил министр.

"Речь не идет о том, что есть риск, что телеканал АТР переедет в Литву и это может быть неправильно воспринято в мире... Речь идет о том, что, если мы у нас не будет культуры выполнения собственных решений, я говорю о членах правительства и властях в Украине в целом, то это будет неправильно", – сказал Стець.

Как известно, крымскотатарский телеканал ATR заявил об отсутствии финансирования из госбюджета Украины и намерении переехать в Литву.



Роман Кравец, Валентина Романенко, УП