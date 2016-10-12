ПАРЄ закликала Росію вивести свою армію з Донбасу

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Середа, 12 жовтня 2016, 23:32

Парламентська асамблея Ради Європи знову підтвердила, що вважає доведеним присутність російських військ в Україні.

Про це йдеться в доповіді, що була затверджена асамблеєю в середу, 78 голосів за, 11 проти, 13 утрималися.

Назва доповіді була змінена. Початково йшлося про назву "Політичні наслідки кризи в Україні", її змінили на назву "Політичні наслідки російської агресії в Україні"

В документі, проект якого підготувала чеська доповідачка Крістіна Зеленкова, ПАРЄ серед іншого закликає Росію "відкликати твої війська з території України та припинити військове постачання сепаратистів".

Також під час обговорення було ухвалено кілька критично важливих поправок. Зокрема, ПАРЄ вирішила, що економічні санкції проти РФ мають зберігатися. Також ПАРЄ поставила під сумнів повноваження Державної думи через вибори в Криму.

Європейська правда

Теми: ПАРЄ Росія
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