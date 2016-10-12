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ПАСЕ призвала Россию вывести свою армию с Донбасса

Среда, 12 октября 2016, 23:32

Парламентская ассамблея Совета Европы вновь подтвердила, что считает доказанным присутствие российских войск в Украине.

Об этом говорится в докладе, который был утвержден ассамблеей в среду, 78 голосов за, 11 против, 13 воздержались.

Название доклада было изменено. Изначально речь шла о названии "Политические последствия кризиса в Украине", его сменили на название "Политические последствия российской агрессии в Украине".

В документе, проект которого подготовила чешская докладчица Кристина Зеленкова, ПАСЕ, среди прочего, призывает Россию "отозвать твои войска с территории Украины и прекратить военное снабжение сепаратистов".

Также во время обсуждения было принято несколько важных поправок.

В частности, ПАСЕ решила, что экономические санкции против РФ должны сохраняться.

Также ПАСЕ поставила под сомнение полномочия Государственной думы из-за выборов в Крыму.

Европейская правда

Темы: ПАСЕРосcия
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