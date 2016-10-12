Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ПАРЄ закликала Росію вивести свою армію з Донбасу

Середа, 12 жовтня 2016, 23:32

Парламентська асамблея Ради Європи знову підтвердила, що вважає доведеним присутність російських військ в Україні.

Про це йдеться в доповіді, що була затверджена асамблеєю в середу, 78 голосів за, 11 проти, 13 утрималися.

Назва доповіді була змінена. Початково йшлося про назву "Політичні наслідки кризи в Україні", її змінили на назву "Політичні наслідки російської агресії в Україні"

В документі, проект якого підготувала чеська доповідачка Крістіна Зеленкова, ПАРЄ серед іншого закликає Росію "відкликати твої війська з території України та припинити військове постачання сепаратистів".

Також під час обговорення було ухвалено кілька критично важливих поправок. Зокрема, ПАРЄ вирішила, що економічні санкції проти РФ мають зберігатися. Також ПАРЄ поставила під сумнів повноваження Державної думи через вибори в Криму.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
ПАРЄ
ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру"
ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади
Президент ПАРЄ: після війни Росія повинна буде довести, що їй можна довіряти
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: