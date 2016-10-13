Правозахисників просять визнати Сущенка політв'язнем

Захист українського журналіста Романа Сущенка, що працював у Франції, домагається визнання його російськими та міжнародними правозахисними організаціями політв'язнем.

Про це у себе в Twitter написав адвокат Марк Фейгін.

"Ми ведемо переговори з правозахисними організаціями, російськими і міжнародними про визнання статусу Романа Сущенко як політв'язня", - написав Фейгін.

Мы ведём переговоры с правозащитными организациями, российскими и международными, о признании статуса Романа Сущенко, как политзаключённого. — Mark Feygin (@mark_feygin) October 13, 2016

За словами адвоката, наймасштабніші події на захист журналіста Романа Сущенка ще попереду.

Він повідомив, що в четвер вилітає на Форум вільної Росії у Вільнюсі. Фейгін підкреслив, що визволення українського журналіста Сущенко обов'язково стане темою для обговорення.

Українська правда