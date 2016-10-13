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Правозахисників просять визнати Сущенка політв'язнем

Четвер, 13 жовтня 2016, 13:59

Захист українського журналіста Романа Сущенка, що працював у Франції, домагається визнання його російськими та міжнародними правозахисними організаціями політв'язнем.

Про це у себе в Twitter написав адвокат Марк Фейгін.

"Ми ведемо переговори з правозахисними організаціями, російськими і міжнародними про визнання статусу Романа Сущенко як політв'язня", - написав Фейгін.

За словами адвоката, наймасштабніші події на захист журналіста Романа Сущенка ще попереду.

Він повідомив, що в четвер вилітає на Форум вільної Росії у Вільнюсі. Фейгін підкреслив, що визволення українського журналіста Сущенко обов'язково стане темою для обговорення.

Українська правда

Теми: Сущенкополітв'язні
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