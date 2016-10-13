Король Таїланду помер після 70 років правління

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Четвер, 13 жовтня 2016, 15:37

88-річний король Таїланду Пуміпон Адульядет помер у четвер в лікарні, закінчивши таким чином найдовший термін монаршого правління в історії.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на повідомлення королівського двору.

Останніми днями король перебував у лікарні через проблеми з нирками і був підключений до системи штучної вентиляції легень. У середу палац повідомляв, що стан короля нестабільний.

Видання додає, що до лікарні приходили сотні людей, щоб молитися за здоров'я хворого монарха. Також відзначається, що король був популярним у народі, оскільки сприймався показником стабільності серед десятиліть переворотів і політичних негараздів.

Адульядет перебував на троні з 1946 року. Його замінить спадковий принц Маха Вачиралонгкорн.

Українська правда

Теми: Таїланд
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