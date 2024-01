Король Таиланда умер после 70 лет правления

88-летний король Таиланда Пумипон Адульядет скончался в четверг в больнице, закончив таким образом самый длинный срок монаршего правления в истории.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на сообщение королевского двора.

В последние дни король находился в больнице из-за проблем с почками и был подключен к системе искусственной вентиляции легких. В среду дворец сообщал, что состояние короля нестабильное.

THAILAND - Supporters of King Bhumibol Adulyadej react as beloved Thai King dies after long illness in Bangkok. By Munir Uz Zaman #AFP pic.twitter.com/eHOh6s0Eyh