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Король Таиланда умер после 70 лет правления

Четверг, 13 октября 2016, 15:37

88-летний король Таиланда Пумипон Адульядет скончался в четверг в больнице, закончив таким образом самый длинный срок монаршего правления в истории.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на сообщение королевского двора.

В последние дни король находился в больнице из-за проблем с почками и был подключен к системе искусственной вентиляции легких. В среду дворец сообщал, что состояние короля нестабильное.

Издание добавляет, что к больнице приходили сотни людей, чтобы молиться за здоровье больного монарха. Также отмечается, что король был популярен в народе, поскольку воспринимался показателем стабильности среди десятилетий переворотов и политических неурядиц.

Адульядет находился на троне с 1946 года. Его заменит наследственный принц Маха Вачиралонгкорн.

Украинская правда

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Темы: Таиланд
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