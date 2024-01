Король Таїланду помер після 70 років правління

88-річний король Таїланду Пуміпон Адульядет помер у четвер в лікарні, закінчивши таким чином найдовший термін монаршого правління в історії.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на повідомлення королівського двору.

Останніми днями король перебував у лікарні через проблеми з нирками і був підключений до системи штучної вентиляції легень. У середу палац повідомляв, що стан короля нестабільний.

THAILAND - Supporters of King Bhumibol Adulyadej react as beloved Thai King dies after long illness in Bangkok. By Munir Uz Zaman #AFP pic.twitter.com/eHOh6s0Eyh