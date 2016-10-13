Король Таїланду помер після 70 років правління
88-річний король Таїланду Пуміпон Адульядет помер у четвер в лікарні, закінчивши таким чином найдовший термін монаршого правління в історії.
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на повідомлення королівського двору.
Останніми днями король перебував у лікарні через проблеми з нирками і був підключений до системи штучної вентиляції легень. У середу палац повідомляв, що стан короля нестабільний.
THAILAND - Supporters of King Bhumibol Adulyadej react as beloved Thai King dies after long illness in Bangkok. By Munir Uz Zaman #AFP pic.twitter.com/eHOh6s0Eyh— AFP Photo Department (@AFPphoto) October 13, 2016
Видання додає, що до лікарні приходили сотні людей, щоб молитися за здоров'я хворого монарха. Також відзначається, що король був популярним у народі, оскільки сприймався показником стабільності серед десятиліть переворотів і політичних негараздів.
Адульядет перебував на троні з 1946 року. Його замінить спадковий принц Маха Вачиралонгкорн.
Українська правда