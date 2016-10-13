Україна програла Януковичам апеляцію щодо виплати 6,3 млн грн

00
0
Четвер, 13 жовтня 2016, 17:52

Суд правосуддя ЄС відхилив апеляційну скаргу України щодо наказу про відшкодування нею юридичних витрат колишньому президенту Віктору Януковичу і його синам у сумі 6 млн 378,4 тис грн.

Про це йдеться у прес-релізі англійської адвокатської компанії Joseph Hage Aaronson LLP.

"Європейський суд справедливості відхилив апеляційну скаргу України щодо наказу про відшкодування нею юридичних витрат президента Віктора Януковича і його синів", - сказано у прес-релізі.

"Незважаючи на те, що в березні 2015 року Загальний суд ЄС зобов'язав Уряд України відшкодувати судові витрати Президента Януковича і його синів, представники України прочекали більше року, перш ніж в червні 2016 року спробували оскаржити дане рішення в Європейському суді справедливості, вищому суді ЄС", - йдеться у прес-релізі.

Рішенням від 5 жовтня 2016 року суд відхилив апеляційну скаргу і підтвердив, що уряд України має не тільки понести "витрати в зв'язку з невдалим вступом в процес, але також і витрати в зв'язку з невдалою спробою апеляції".

 
скріншот

Як відомо, в березні суд ЄС зобов'язав Україну відшкодувати позовні витрати в сумі 6 млн 378,4 тис. грн екс-президенту Віктору Януковичу і двом його синам - Олександру і Віктору (покійному), у справі щодо оскарження введених проти них Євросоюзом майнових санкцій.

Українська правда

Теми: Янукович суд Україна
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
РФ підтвердила, що дала Януковичу притулок, і це відомо ГПУ – адвокат 13 жовтня 2016, 15:21
Яценюк: стріляти на Майдані вирішили після зустрічі Януковича з Путіним 13 жовтня 2016, 13:50
КС візьметься за скаргу Порошенка, що Янукович - не президент 13 жовтня 2016, 11:27
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У штабі АТО спростували заяву бойовиків про збитий вертоліт
В Одесі обвалився дім – загинула людина
Суд Криму залишив Чийгоза під вартою
РФ підтвердила, що дала Януковичу притулок, і це відомо ГПУ – адвокат
Усі новини
Київ

5 низових ініціатив, що змінюють вигляд Києва вже сьогодні

Метр

Анджей Вайда про маму, тата, Харків та Катинь