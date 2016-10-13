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Україна програла Януковичам апеляцію щодо виплати 6,3 млн грн

Четвер, 13 жовтня 2016, 17:52

Суд правосуддя ЄС відхилив апеляційну скаргу України щодо наказу про відшкодування нею юридичних витрат колишньому президенту Віктору Януковичу і його синам у сумі 6 млн 378,4 тис грн.

Про це йдеться у прес-релізі англійської адвокатської компанії Joseph Hage Aaronson LLP.

"Європейський суд справедливості відхилив апеляційну скаргу України щодо наказу про відшкодування нею юридичних витрат президента Віктора Януковича і його синів", - сказано у прес-релізі.

"Незважаючи на те, що в березні 2015 року Загальний суд ЄС зобов'язав Уряд України відшкодувати судові витрати Президента Януковича і його синів, представники України прочекали більше року, перш ніж в червні 2016 року спробували оскаржити дане рішення в Європейському суді справедливості, вищому суді ЄС", - йдеться у прес-релізі.

Рішенням від 5 жовтня 2016 року суд відхилив апеляційну скаргу і підтвердив, що уряд України має не тільки понести "витрати в зв'язку з невдалим вступом в процес, але також і витрати в зв'язку з невдалою спробою апеляції".

 
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Як відомо, в березні суд ЄС зобов'язав Україну відшкодувати позовні витрати в сумі 6 млн 378,4 тис. грн екс-президенту Віктору Януковичу і двом його синам - Олександру і Віктору (покійному), у справі щодо оскарження введених проти них Євросоюзом майнових санкцій.

Українська правда

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Теми: ЯнуковичсудУкраїна
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