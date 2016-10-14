"Кримських диверсантів" перевели з Криму в московське СІЗО

Фігуранти справи "українських диверсантів" Євген Панов і Андрій Захтєй знаходяться в московському СІЗО "Лефортово".

Про це повідомили члени Громадської спостережної комісії Москви Зоя Свєтова і Єва Меркачева, які відвідали 13 жовтня ізолятор з плановою перевіркою, передає "Медуза".

Панов і Захтєй розповіли, що були перевезені з Сімферопольського СІЗО до Москви в ніч на 7 жовтня.

За словами Свєтової, на руках Панова і Захтєя видно "криваві рани від наручників" і синці, які "залишилися ще з затримання в серпні 2016 року".

Причини переводу Панова і Захтєя в Москву невідомі. За їх власними словами, слідчих дій в Москві з ними не проводили.

Як відомо, 10 серпня у ФСБ РФ повідомили, що в Криму затримано громадянина України Євгена Панова, якого назвали "одним з організаторів терактів, які готуються в Криму".

Брат Євгена - Ігор Котелянець - вважає, що українця викрали в Запорізькій області й вивезли до Криму.

Ще одному затриманому - у цій справі Андрію Захтію - 5 вересня слідчі органи РФ висунули звинувачення у пособництві тероризму.

Експерти Кримської правозахисної групи виявили у справі "кримських диверсантів" кілька суттєвих протиріч.

Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а президент Петро Порошенко вважає їх фантазіями Росії.