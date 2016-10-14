"Азов" створив партію: хоче відновлення ядерного потенціалу та легалізації вогнепальної зброї

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 12:45

Цивільний корпус "Азов" створив політичну партію "Національний корпус".

Відповідне рішення було прийнято на з'їзді у Києві 14 жовтня, "за"  проголосували 284 з 292 делегатів, 5 делегатів були проти.

Партія "Нацкорпус" створена шляхом перейменування партій "Громадянський рух "Чесні справи" і "Патріот України".

Головою партії терміном на 4 роки був обраний позафракційний нардеп Андрій Білецький. 

"Глава нової партії Андрій Білецький (під час виступу) розкритикував "Мінські угоди" та  заявив про "капітуляцію", - повідомив у Твіттері присутній на заході журналіст Ян Бейтсон.

Згідно з ухваленою програмою партії, "Нацкорпус" виступає за відновлення ядерного потенціалу України, націоналізацію стратегічних підприємств і легалізацію вогнепальної зброї.

Для захисту геополітичних інтересів України, згідно з програмою партії, має бути створено український іноземний легіон.

Також партія виступає за створення Балто-Чорноморського союзу.

Учасники партії вважають, що необхідно мінімізувати покарання, пов'язані з позбавленням волі, і замінити їх на суспільно корисні роботи, і провести громадське обговорення можливості відновлення смертної кари.

"Нацкорпус" закликає надати главі держави повноваження і відповідальність Верховного головнокомандувача і керівника уряду.

Згідно з програмою, держава має надати громадянам право відмовитися від військового призову. Для цього громадянин має заплатити певну суму до бюджету і відмовитися від виборчого права.

Пропонується заборонити політичну рекламу в ефірі телебачення та на зовнішніх носіях.

Також партія виступає за націоналізацію активів держави в стратегічних сферах національного господарства, які функціонували на момент отримання Україною незалежності.

 
У Києві проходить з'їзд "Азова", на якому ухвалено рішення про створення партії "Національний корпус". Фото з Твіттера Christopher Miller  
 
На заході продають одяг з символікою "Азова"

Українські новини

Теми: "Азов" Білецький партія
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Коментарі — 4
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IP: 77.222.137.---Валерій Щербина14.10.2016 13:33
Пречиста Свята Покрово –

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов.

Даруй доброту і любов.

Візьми нас під свій Материнський Покров!
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IP: 94.178.217.---sensor+214.10.2016 13:32
А шо делать если я

1) За восстановление ядерного потенциала.

2) Против легализации огнестрельного

3) За всеукраинский референдум по отделению ОРДЛО и за положительное голосования на нём. Тамошнее боль-во поддержала оккупантов. Под влиянием многолетней пропаганды или нет, но это факт с которым нужно считаться и без которого оккупация не была бы возможна. Считаю что такие граждане Украине не только не нужны, а их наличие в таком кол-ве просто опасно для благополучия и безопасности остальных.
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IP: 46.133.223.---formalin14.10.2016 13:25
Гасла свідчать про глибокий непрофесіоналізм і відсутність стратегії. Ліво-права ідеологія. Програми цілісної нема. Половина гасел нереалістична, половина - не актуальна. Прогноз -безнадійний! Має нарешті утворитися послідовна права політсила, а не постсовкові сурогати! Об'єктивно вона може знайти необхідну підтримку!
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IP: 95.132.8.---kerubino14.10.2016 13:24
Думаю ,що легалізація зброі вже давно на часі ,бо розвелось багато бандюків ,які мають зброю ,а проста людина не може протстояти цим дебілам ,я за короткоствольну зброю ,чи може наша злодійська влада боіться ,бо має чого ..
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