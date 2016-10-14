"Азов" создал партию: хочет восстановления ядерного потенциала и легализации огнестрельного оружия

Гражданский корпус "Азов" создал политическую партию "Национальный корпус".

Соответствующее решение было принято на съезде в Киеве 14 октября, "за" проголосовали 284 из 292 делегатов, 5 делегатов были против.

Партия "Нацкорпус" создана путем переименования партий "Гражданское движение "Честные дела" и "Патриот Украины ".

Главой партии сроком на 4 года избран внефракционный нардеп Андрей Белецкий.

MP and Azov commander Biletsky criticizes Minsk agreements. Says amount to capitulation pic.twitter.com/7UxT9SA0ra — Ian Bateson (@ianbateson) October 14, 2016

"Глава новой партии Андрей Белецкий (во время выступления) раскритиковал "Минские соглашения" и заявил о "капитуляции", - сообщил в Твиттере присутствующий на мероприятии журналист Ян Бейтсон.

Согласно принятой программе партии, "Нацкорпус" выступает за возобновление ядерного потенциала Украины, национализацию стратегических предприятий и легализации огнестрельного оружия.

Для защиты геополитических интересов Украины, согласно программе партии, должен быть создан Украинский иностранный легион.

Также партия выступает за создание Балто-Черноморского союза.

Участники партии считают, что необходимо минимизировать наказания, связанные с лишением свободы, и заменить их на общественно полезные работы, и провести общественное обсуждение возможности восстановления смертной казни.

"Нацкорпус" призывает предоставить главе государства полномочия и ответственность Верховного главнокомандующего и главы правительства.

Согласно программе, государство должно предоставить гражданам право отказаться от военного призыва. Для этого гражданин должен заплатить определенную сумму в бюджет и отказаться от избирательного права.

Предлагается запретить политическую рекламу в эфире телевидения и на внешних носителях.

Также партия выступает за национализацию активов государства в стратегических сферах национального хозяйства, функционировали на момент получения Украиной независимости.

В Киеве проходит съезд "Азова", на котором принято решение о создании партии "Национальный корпус". Фото из Твиттера Christopher Miller На мероприятии продают одежду с символикой "Азова"

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