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"Азов" створив партію: хоче відновлення ядерного потенціалу та легалізації вогнепальної зброї

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 12:45

Цивільний корпус "Азов" створив політичну партію "Національний корпус".

Відповідне рішення було прийнято на з'їзді у Києві 14 жовтня, "за"  проголосували 284 з 292 делегатів, 5 делегатів були проти.

Партія "Нацкорпус" створена шляхом перейменування партій "Громадянський рух "Чесні справи" і "Патріот України".

Головою партії терміном на 4 роки був обраний позафракційний нардеп Андрій Білецький. 

"Глава нової партії Андрій Білецький (під час виступу) розкритикував "Мінські угоди" та  заявив про "капітуляцію", - повідомив у Твіттері присутній на заході журналіст Ян Бейтсон.

Згідно з ухваленою програмою партії, "Нацкорпус" виступає за відновлення ядерного потенціалу України, націоналізацію стратегічних підприємств і легалізацію вогнепальної зброї.

Для захисту геополітичних інтересів України, згідно з програмою партії, має бути створено український іноземний легіон.

Також партія виступає за створення Балто-Чорноморського союзу.

Учасники партії вважають, що необхідно мінімізувати покарання, пов'язані з позбавленням волі, і замінити їх на суспільно корисні роботи, і провести громадське обговорення можливості відновлення смертної кари.

"Нацкорпус" закликає надати главі держави повноваження і відповідальність Верховного головнокомандувача і керівника уряду.

Згідно з програмою, держава має надати громадянам право відмовитися від військового призову. Для цього громадянин має заплатити певну суму до бюджету і відмовитися від виборчого права.

Пропонується заборонити політичну рекламу в ефірі телебачення та на зовнішніх носіях.

Також партія виступає за націоналізацію активів держави в стратегічних сферах національного господарства, які функціонували на момент отримання Україною незалежності.

 
У Києві проходить з'їзд "Азова", на якому ухвалено рішення про створення партії "Національний корпус". Фото з Твіттера Christopher Miller  
 
На заході продають одяг з символікою "Азова"

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Теми: Азов Білецькийпартії
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