"Азов" створив партію: хоче відновлення ядерного потенціалу та легалізації вогнепальної зброї

Цивільний корпус "Азов" створив політичну партію "Національний корпус".

Відповідне рішення було прийнято на з'їзді у Києві 14 жовтня, "за" проголосували 284 з 292 делегатів, 5 делегатів були проти.

Партія "Нацкорпус" створена шляхом перейменування партій "Громадянський рух "Чесні справи" і "Патріот України".

Головою партії терміном на 4 роки був обраний позафракційний нардеп Андрій Білецький.

MP and Azov commander Biletsky criticizes Minsk agreements. Says amount to capitulation pic.twitter.com/7UxT9SA0ra