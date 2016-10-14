"Укравтодор" нагадав водіям, що час "перевзутися"

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 12:57

"Укравтодор" закликає автолюбителів змінити шини своїх транспортних засобів з огляду на зниження середньодобових температур, утворення ожеледі на дорогах і випадання опадів у вигляді снігу.

Про це йдеться у повідомленні Держагентства автомобільних доріг України у Твіттері.

"Водії, увага - час "перевзути" транспортний засіб!" - йдеться у повідомленні. 

В "Укравтодорі" також просять автолюбителів нагадати своїм друзям і знайомим про необхідність змінити "взуття" для своїх машин.

Як відомо,  за прогнозами синоптиків, 14 жовтня вночі в Україні, крім більшості західних і північних областей - дощ, місцями з мокрим снігом, в східних і Дніпропетровській областях місцями сильні опади.

Вдень у більшості областей без опадів, на сході і у Приазов'ї дощ. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень 4-9 тепла, на Закарпатті до +12, на півдні країни вночі +3-9, вдень +8-13.

Теми: Укравтодор дороги авто
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