"Укравтодор" напоминает водителям, что время "переобуться"

"Укравтодор" призывает автолюбителей сменить шины своих транспортных средств с учетом снижения среднесуточных температур, образования гололеда на дорогах и выпадения осадков в виде снега.

Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог Украины в Твиттере.

"Водители, внимание - время "переобуть" транспортное средство!", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" также просят автолюбителей напомнить своим друзьям и знакомым о необходимости сменить "обувь" для своих машин.

Как известно, по данным синоптиков, 14 октября ночью в Украине, кроме большинства западных и северных областей - дождь, местами с мокрым снегом, в восточных и Днепропетровской областях местами сильные осадк.

Днем в большинстве областей без осадков, на востоке и в Приазовье дождь. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 4-9 тепла, на Закарпатье до +12, на юге страны ночью +3-9, днем +8-13.