"Укравтодор" нагадав водіям, що час "перевзутися"

"Укравтодор" закликає автолюбителів змінити шини своїх транспортних засобів з огляду на зниження середньодобових температур, утворення ожеледі на дорогах і випадання опадів у вигляді снігу.

Про це йдеться у повідомленні Держагентства автомобільних доріг України у Твіттері.

"Водії, увага - час "перевзути" транспортний засіб!" - йдеться у повідомленні.

В "Укравтодорі" також просять автолюбителів нагадати своїм друзям і знайомим про необхідність змінити "взуття" для своїх машин.

Як відомо, за прогнозами синоптиків, 14 жовтня вночі в Україні, крім більшості західних і північних областей - дощ, місцями з мокрим снігом, в східних і Дніпропетровській областях місцями сильні опади.

Вдень у більшості областей без опадів, на сході і у Приазов'ї дощ. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень 4-9 тепла, на Закарпатті до +12, на півдні країни вночі +3-9, вдень +8-13.