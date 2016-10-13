В Одесі обвалився дім – загинула людина

В Одесі близько 16:30 сталося обвалення будинку на Молдаванці.

У патрульній поліції повідомили, що це трапилося за адресою Генерала Цвєтаєва, 80.

"Загинув молодий хлопець", – повідомила речниця патрульної поліції Алла Марченко.

Молдаванка фото "7 канал"

Як передає кореспондент "Думской", будівлю було зведено 1817 року. Будинок визнано аварійним, але в ньому продовжували жити люди.

Сталося часткове обвалення стіни будівлі, і камені обвалилися на дах флігеля, у якому розташована житлова квартира №7.

У момент обвалення у квартирі був хлопець 1995 року народження, виходець із Ширяєвого. Від отриманих травм він помер.

Рятувальники розбирають завали. Не виключено, що під завалами можуть бути люди.