В Одесі обвалився дім – загинула людина
Четвер, 13 жовтня 2016, 17:26
В Одесі близько 16:30 сталося обвалення будинку на Молдаванці.
У патрульній поліції повідомили, що це трапилося за адресою Генерала Цвєтаєва, 80.
"Загинув молодий хлопець", – повідомила речниця патрульної поліції Алла Марченко.
Як передає кореспондент "Думской", будівлю було зведено 1817 року. Будинок визнано аварійним, але в ньому продовжували жити люди.
Сталося часткове обвалення стіни будівлі, і камені обвалилися на дах флігеля, у якому розташована житлова квартира №7.
У момент обвалення у квартирі був хлопець 1995 року народження, виходець із Ширяєвого. Від отриманих травм він помер.
Рятувальники розбирають завали. Не виключено, що під завалами можуть бути люди.