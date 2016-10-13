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В Одесі обвалився дім – загинула людина

Четвер, 13 жовтня 2016, 17:26

В Одесі близько 16:30 сталося обвалення будинку на Молдаванці.

У патрульній поліції повідомили, що це трапилося за адресою Генерала Цвєтаєва, 80.

"Загинув молодий хлопець", – повідомила речниця патрульної поліції Алла Марченко.

Молдаванка
Молдаванка
фото "7 канал"

Як передає кореспондент "Думской", будівлю було зведено 1817 року. Будинок визнано аварійним, але в ньому продовжували жити люди.

 

Сталося часткове обвалення стіни будівлі, і камені обвалилися на дах флігеля, у якому розташована житлова квартира №7. 

 

У момент обвалення у квартирі був хлопець 1995 року народження, виходець із Ширяєвого. Від отриманих травм він помер.

 

Рятувальники розбирають завали. Не виключено, що під завалами можуть бути люди.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесанадзвичайна подія
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