Києвом пройшов "Марш слави героїв"

Активісти українських націоналістичних організацій і політичних сил провели у центрі Києва віче, приурочене 74-й річниці створення Української повстанської армії, після чого відбулася урочиста хода "Марш нації" до Михайлівсько площі.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", близько 15:00 у парку ім.Т.Шевченка зібралися на віче понад 1,5 тис. осіб, згодом їх кількість збільшувалася.

Присутні активісти тримають e руках символіку партії ВО" Свобода ", громадської ініціативи "Чорний комітет ", "Братство", Конгрес українських націоналістів, ОУН і УНА-УНСО, а також є бійцями батальйону "Січ".

Після завершення віча близько 16:30 присутні організовано вишикувалися у колону пройшли "Маршем слави героїв" по бульвару Шевченка, звідки пройшли Хрещатиком, Майданом Незалежності і по вулиці Михайлівській.

На чолі колони учасники маршу несли великі жовто-блакитний і червоно-чорний прапори та банер з написом "Марш слави героїв". Марш завершився на Михайлівській площі, де відбудеться концерт.

Зазначається, що загальна чисельність учасників маршу сягнула близько 3 тис осіб.

Як повідомляють Українські новини, на Михайлівській площі активісти запалили димові шашки на знак протесту проти утримання під вартою націоналіста Сергія Крайняка. Співробітники поліції не перешкоджала діям мітингувальників.