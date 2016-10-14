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Києвом пройшов "Марш слави героїв"

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 17:58

Активісти українських націоналістичних організацій і політичних сил провели у центрі Києва віче, приурочене 74-й річниці створення Української повстанської армії, після чого відбулася урочиста хода "Марш нації" до Михайлівсько площі.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", близько 15:00 у парку ім.Т.Шевченка зібралися на віче понад 1,5 тис. осіб, згодом їх кількість збільшувалася.

Присутні активісти тримають e руках символіку партії ВО" Свобода ", громадської ініціативи "Чорний комітет ", "Братство", Конгрес українських націоналістів, ОУН і УНА-УНСО, а також є бійцями батальйону "Січ". 

Після завершення віча близько 16:30 присутні організовано вишикувалися у колону  пройшли "Маршем слави героїв" по бульвару Шевченка, звідки пройшли Хрещатиком, Майданом Незалежності і по вулиці Михайлівській.

На чолі колони учасники маршу несли великі жовто-блакитний і червоно-чорний прапори та банер з написом "Марш слави героїв". Марш завершився на Михайлівській площі, де відбудеться концерт. 

Зазначається, що загальна чисельність учасників маршу сягнула близько 3 тис осіб. 

Як повідомляють Українські новини, на Михайлівській площі активісти запалили димові шашки на знак протесту проти утримання під вартою націоналіста Сергія Крайняка. Співробітники поліції не перешкоджала діям мітингувальників.

 
 
 
роман кравець

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Теми: КиївсвяткуванняСвобода
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