Гройсман розповів, як митники самі били свої сканери

На українських митницях немає жодного справного рентгенівського пристрою, що дозволяє проводити огляд предметів, не виймаючи їх з транспортного засобу, тари або упаковки - вони всі механічно пошкоджені.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив прем'єр Володимир Гройсман, зазначивши, що їх "били" самі митники.

"У нас жодного сканера (рентгенівський прилад, що дозволяє проводити огляд предметів, не виймаючи їх з транспортного засобу, тари або упаковки, - УНІАН) немає на митниці. Всі - механічно пошкоджені. Тобто, самі митники брали їх, били, щоб не видно було, які товари переміщуються в контейнерах, автомобілях", - розповів прем'єр.

"Тому наше завдання сьогодні – технічно "переозброїти" їх, модернізувати. Спільно ми будемо це робити з нашими американськими партнерами. Думаю, за рік зможемо навести порядок. Але тут дві частини роботи. По-перше, локальні антикризові речі, які потрібно робити управлінськими наказами. По-друге, є інші завдання - системні, стратегічні зміни", - підкреслив Гройсман.

Також він зазначив, що сьогодні контрабандистам і схемникам "не так просто жити, як жилося раніше".

"Ми зараз запустили "митну сотню", заснували "єдине вікно", ввели зовсім інше тарифоутворення для розмитнення. Зараз вже є результат. Якщо в травні-липні схемники сиділи і чекали - "попустить" Гройсман, чи не "попустить", потім зрозуміли - не "попустить". Зовсім не везти товар їм не вигідно: краще везти в білу, ніж притримувати далі. Тому в серпні ми отримали при плані 19 мільярдів гривень - 21 мільярд 300 мільйонів. У вересні - теж перевиконання. Все це дає результати", - зазначив прем'єр.