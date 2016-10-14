Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман рассказал, как таможенники сами били свои сканеры

Пятница, 14 октября 2016, 21:32

На украинских таможнях нет ни одного исправного рентгеновского устройства, что позволяет проводить осмотр предметов, не вынимая их из транспортного средства, тары или упаковки - они все механически повреждены.

Об этом в интервью УНИАН заявил премьер Владимир Гройсман, отметив, что их "били" сами таможенники.

"У нас ни одного сканера (рентгеновское устройство, что позволяет проводить осмотр предметов, не вынимая их из транспортного средства, тары или упаковки, - УНИАН) нет на таможне. Все – механически повреждены. То есть, сами таможенники брали их, били, чтобы не видно было, какие товары перемещаются в контейнерах, автомобилях", - рассказал премьер.

"Поэтому наша задача сегодня – технически "перевооружить" их, модернизировать. Совместно мы будем это делать с нашими американскими партнерами. Думаю, за год сможем навести порядок. Но здесь две части работы. Во-первых, локальные антикризисные вещи, которые нужно делать управленческими приказами. Во-вторых, есть другие задачи – системные, стратегические изменения", - подчеркнул Гройсман.

Также он отметил, что сегодня контрабандистам и схемникам "не так просто жить, как жилось раньше".

"Мы сейчас запустили "таможенную сотню", основали "единое окно", ввели совсем другое тарифообразование для растаможки. Сейчас уже есть результат. Если в мае-июле схемщики сидели и ждали – "попустит" Гройсман, не "попустит", потом поняли – не "попустит". Совсем не везти товар им не выгодно: лучше везти в белую, чем придерживать дальше. Поэтому в августе мы получили при плане 19 миллиардов гривен – 21 миллиард 300 миллионов. В сентябре – тоже перевыполнение. Все это дает результаты", - отметил премьер.

Темы: Гройсмантаможня
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: