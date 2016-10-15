Байден пообіцяв відповісти на кібератаки з Росії

США обіцяють відповісти на кібератаки, в яких американська влада звинувачує Росію.

Про це віце-президент США Джо Байден заявив в інтерв'ю телеканалу Ен-бі-сі, передає BBC.

"У нас є можливості зробити це, і сигнал буде подано. Він [Путін] дізнається про це, і це станеться в той час, який виберемо ми, і за тих обставин, які матимуть найбільший ефект", - сказав Байден.

Раніше представник Білого дому Джош Ернест заявив, що Президент США Барак Обама розглядає різні варіанти відповідей на хакерські атаки з боку Росії, яким піддалися організації політичних партій США.

Як повідомлялося, у спецслужб США все більше свідчень того, що уряд Росії поставляє WikiLeaks зламані електронні листи, що стосуються президентських виборів в США.

Як повідомлялося, сайт WikiLeaks опублікував другу частину листування Джона Подести - глави передвиборного штабу кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Клінтон також висловлювала побоювання, що за допомогою кібератак Росія намагається втрутитися в хід кампанії з виборів президента США.