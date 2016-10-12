США обіцяють відповісти на атаки російських хакерів

Президент США Барак Обама розглядає різні варіанти відповідей на хакерські атаки з боку Росії, яким піддалися організації політичних партій США.

Про це у вівторок заявив представник Білого дому Джош Ернест, передає Reuters.

"Є цілий ряд відповідей, які розглядає президент, і він вибере пропорційну відповідь", - сказав він.

За словами Ернеста, цілком можливо, що Обама вибере варіант відповіді, про який ніколи не буде оголошено публічно.

У суботу США офіційно звинуватили Росію в хакерських атаках для впливу на вибори.

Також глава штабу Хілларі Клінтон звинуватив росіян у зломі листів для WikiLeaks.