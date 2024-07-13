У Києві на Позняках прорвало трубу: обмежено рух транспорту

У Києві на вулиці Михайла Гришка в Дарницькому районі через прорив труби обмежено рух транспорту.

Джерело: КМДА, патрульна поліція Києва

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Дослівно КМДА: "Фахівці локалізовують витік води на вул. Михайла Гришка у Дарницькому районі. Про це інформує ПрАТ "АК "Київводоканал".

Наразі відключення споживачів не здійснюється. Аварійно-відновлювальна бригада працює на місці для визначення місця пошкодження. Про зміни буде повідомлено згодом".

Дослівно патрульна поліція: "У зв'язку з проривом труби на вулиці Михайла Гришка рух транспорту обмежено. На місці працюють відповідні служби, які проводяться ремонтні роботи".