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У Києві на Позняках прорвало трубу: обмежено рух транспорту

Катерина ТищенкоСубота, 13 липня 2024, 23:04
У Києві на Позняках прорвало трубу: обмежено рух транспорту
підтоплення на вулиці Гришка, фото: патрульна поліція Києва

У Києві на вулиці Михайла Гришка в Дарницькому районі через прорив труби обмежено рух транспорту.

Джерело: КМДА, патрульна поліція Києва

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Дослівно КМДА: "Фахівці локалізовують витік води на вул. Михайла Гришка у Дарницькому районі. Про це інформує ПрАТ "АК "Київводоканал".

Наразі відключення споживачів не здійснюється. Аварійно-відновлювальна бригада працює на місці для визначення місця пошкодження. Про зміни буде повідомлено згодом".

Дослівно патрульна поліція: "У зв'язку з проривом труби на вулиці Михайла Гришка рух транспорту обмежено. На місці працюють відповідні служби, які проводяться ремонтні роботи".

Теми: КиївдорогиЖКГ
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