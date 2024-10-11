Біля Львова сталася масштабна ДТП за участю автобуса "Варшава – Одеса": троє загиблих

Вранці 11 жовтня під Львовом зіштовхнулися автобус міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажний автомобіль "Нової пошти" та кілька легкових транспортних засобів. У результаті ДТП троє людей загинули.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, поліція Львівщини

Пряма мова: "Сьогодні, 11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ - Чоп сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів".

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Деталі: За його словами, у результаті дорожньо-транспортної пригоди троє людей загинули, ще 27 людей отримали травми різного ступеня.

Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники.

Оновлено. Згодом правоохоронці повідомили, що загинули водій і пасажир вантажівки та пасажир автобуса. Наразі дані уточнюються.