Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Боевики били 43 раза, стреляли из запрещенных минометов

Воскресенье, 16 октября 2016, 06:34
АТО: Боевики били 43 раза, стреляли из запрещенных минометов

За минувшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Луганском направлении зафиксировано 19 обстрелов по силам АТО.

"В частности, в направлении Новозвановки враг использовал артиллерию калибра 152мм и 122мм. В Новоалександровке обстрелы со стороны боевиков продолжались из минометов 120 калибра, в Станице Луганской - из минометов калибра 82мм. Также по подразделениям Вооруженных Сил Украины вели огонь из артиллерии калибра 122мм и минометов обоих калибров в районе Попасной", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении зафиксировано 18 обстрелов.

Боевики открывали огонь из минометов калибра 120 и 82мм по позициям сил АТО в районах Марьинки и Красногоровки. В Широкино, кроме минометов, террористы применяли БМП, гранатометы и пулеметы крупного калибра. По Старогнатовке били из стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики 6 раз обстреляли позиции украинских позиций.

В Зайцево боевики били из минометов 120 калибра. Силы АТО в Авдеевке, Новгородском и Троицком сепаратисты обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: