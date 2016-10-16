Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Бойовики били 43 рази, стріляли з заборонених мінометів

Неділя, 16 жовтня 2016, 06:34
АТО: Бойовики били 43 рази, стріляли з заборонених мінометів

За минулу добу бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Луганському напрямку зафіксовано 19 обстрілів по силах АТО.

"Зокрема, у напрямку Новозванівки ворог використовував артилерію калібру 152мм та 122мм. В Новоолександрівці обстріли з боку бойовиків тривали з мінометів 120 калібру, в Станиці Луганській – з мінометів калібру 82мм. Також по підрозділах Збройних Сил України вели вогонь з артилерії калібру 122мм та мінометів обох калібрів в районі Попасної", - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 18 обстрілів.

Бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 і 82мм по позиціях сил АТО в районах Мар'їнки і Красногорівки. Біля Широкиного, крім мінометів, терористи застосовували БМП, гранатомети і кулемети крупного калібру. По Старогнатівці били зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку бойовики 6 раз обстріляли позиції українських позицій.

У Зайцевому бойовики били з мінометів 120 калібру. Сили АТО в Авдіївці, Новгородському і Троїцькому сепаратисти обстріляли з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
Усі новини...
Реклама: