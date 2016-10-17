Європа приставить до 4 міністерств експертів для підтримки реформ

В Україні діятимуть офіс упровадження реформ і команда підтримки реформ.

Про це розповіли на презентації оновленої структури підтримки реформ та стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Посол Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі розповів, що спершу іноземні експерти допоможуть чотирьом міністерствам – Мінфіну, Мінекономіки, Мінінфраструктури й Мінагрполітики.

Допомога європейців матиме щонайменше 4 напрямки – зокрема, підтримку офісу впровадження реформ та розробку і впровадження щорічного плану уряду щодо реформ.

"Ми надамо найкращих експертів для команд підтримки реформ. У них буде дві мети – допомагати ключовим міністерствам впроваджувати секторальні стратегії реформ, що вже були ухвалені, і вони допоможуть тим міністерствам загалом реформувати їхню структуру, щоб вони стали більш ефективними", – сказав Мінгареллі.

"Ми розпочнемо роботу з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку й торгівлі, Міністерством інфраструктури й Міністерством аграрної політики та продовольства. Але, звісно, ми готові розширити цей експеримент на інші міністерства, як тільки вони будуть готові до цього", – додав посол ЄС.

"По-третє, ми хочемо продовжувати підтримувати групу стратегічних радників, яку очолить пан Бальцерович і пан Міклош. Вони надають стратегічні рекомендації і президенту, і Вам, пане прем'єр-міністре", – сказав він.

Ці три групи технічної допомоги діятимуть на донорські кошти, які виділяє Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Також європейці готують масштабну програму допомоги для підтримки реформи державного управління. "Її вартість – понад 100 мільйонів євро", – сказав Мінгареллі.

Він нагадав, що близько року назад зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм запускали проект Ради для Європи, аби зробити український парламент більш прозорим і ефективним.

"Усі ці експерти не стануть у нагоді, якщо з українського боку не буде дуже чіткої волі до реформ", – наголосив Мінгареллі, наголосивши, що європейці надають кошти на реформи вже багато років.

У свою чергу, керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Френсіс Маліж сказав, що донори вже погодилися фінансувати стратегічну консультативну групу.

"Іван Міклош і Лєшек Бальцерович погодилися стати на чолі групи, і вони хотіли, щоб це була одна група, а не дві групи, що конкурували б між собою. Але консультацій недостатньо, сьогодні важлива команда виконавців – це громадяни..., які стануть скелетом державної служби" – зазначив Маліж.

На додачу до консультативної групи діятимуть офіс впровадження реформ і команда підтримки реформ, до виконавчого комітету з упровадження реформ входять Іванна Климпуш-Цинцадзе й Дмитро Шимків, сказав він.

За словами Маліжа, ЄБРР надасть 8 млн євро для цього завдяки донорам – урядам Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Нідерландів, Польщі, Швеції, Швейцарії, Великобританії та США.

"Я живу тут уже 2,5 роки і бачу, що не всі добрі ідеї можуть втілитися, якщо люди не хочуть проводити реформи. Саме час змінити це… Ми (донори – ред.) готові інвестувати більше. Кожного разу, коли реформа стає успішною, кожну наступну проводити легше" – наголосив Маліж.

А міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко сказав, що почалася фаза імплементації стратегії держуправління, ведеться робота над регламентом Кабміну.

А в офісі реформ при прем'єр-міністрі працюватиме 18 осіб, і очолюватиме його Саєнко.

Олена Рощенко, УП