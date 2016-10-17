Европа приставит к 4 министерствам экспертов для поддержки реформ

В Украине будут действовать офис внедрения реформ и команда поддержки реформ.

Об этом рассказали на презентации обновленной структуры поддержки реформ и стратегии реформирования государственного управления Украины на 2016-2020 годы при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли рассказал, что сперва иностранные эксперты помогут четверым министерствам – Минфину, Минэкономики, Мининфраструктуры и Минагрополитики.

Помощь европейцев предполагает, в частности, поддержку офиса внедрения реформ и разработку и внедрение ежегодного плана правительства по реформам.

"Мы предоставим лучших экспертов для команд поддержки реформ. У них будет две цели – помогать ключевым министерствам внедрять секторальные стратегии реформ, которые уже были приняты, и они помогут тем министерствам в целом реформировать их структуру, чтобы они стали более эффективными", – сказал Мингарелли.

"Мы начнем работу с Министерством финансов, Министерством экономического развития и торговли, Министерством инфраструктуры и Министерством аграрной политики и продовольствия. Но, конечно, мы готовы расширить этот эксперимент на другие министерства, как только они будут готовы к этому", – добавил посол ЕС.

"В-третьих, мы хотим продолжать поддерживать группу стратегических советников, которую возглавит господин Бальцерович и господин Миклош. Они предоставляют стратегические рекомендации и президенту, и Вам, господин премьер-министр", – сказал он.

Эти три группы технической помощи будут действовать на донорские средства, которые выделяет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Также европейцы готовят масштабную программу помощи для поддержки реформы государственного управления. "Ее стоимость – более 100 миллионов евро", – сказал Мингарелли.

Он напомнил, что около года назад со спикером Верховной Рады Андреем Парубием запускали проект Рады для Европы, чтобы сделать украинский парламент более прозрачным и эффективным.

"Все эти эксперты не принесут пользы, если с украинской стороны не будет очень четкой воли к реформам", – подчеркнул Мингарелли, подчеркнув, что европейцы выделяют средства на реформы уже много лет.

В свою очередь, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Френсис Малиж сказал, что доноры уже согласились финансировать стратегическую консультативную группу.

"Иван Миклош и Лешек Бальцерович согласились стать во главе группы, и они хотели, чтобы это была одна группа, а не две группы, которые конкурировали бы между собой. Но консультаций недостаточно, сегодня важна команда исполнителей – это граждане..., которые станут скелетом государственной службы", – отметил Малиж.

В добавок к консультативной группе будут действовать офис внедрения реформ и команда поддержки реформ, в исполнительный комитет по внедрению реформ входят Иванна Климпуш-Цинцадзе и Дмитрий Шимкив, сказал он.

По словам Малижа, ЕБРР предоставит 8 млн евро для этого благодаря донорам – правительствам Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.

"Я живу здесь уже 2,5 года и вижу, что не все хорошие идеи могут воплотиться, если люди не хотят проводить реформы. Самое время изменить это… Мы (доноры – ред.) готовы инвестировать больше. Всякий раз, когда реформа становится успешной, каждую следующую проводить легче", – подчеркнул Малиж.

А министр Кабинета министров Александр Саенко сказал, что началась фаза имплементации стратегии госуправления, ведется работа над регламентом Кабмина.

А в офисе реформ при премьер-министре будет работать 18 человек, и возглавит его Саенко.

Алена Рощенко, УП