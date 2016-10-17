СБУ: прокурору Запорізької області зупинили доступ до держтаємниці

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 15:03

СБУ провела перевірку в прокуратурі Запорізької області і прийняла рішення зупинити  доступ до державної таємниці очільнику цієї прокуратури.

Про це в ефірі телеканалу 112 заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

"У вересні у Запорізькій прокуратурі дійсно проходила перевірка режиму поводження із держтаємницею. Під час перевірки було виявлено велику кількість недоліків як по процедурі оформлення документів, що містять державну таємницю, так і інші суттєві недоліки, що могли потенційно призвести до витоку державної таємниці", - сказав він.

Наразі складено акт перевірки, з ним ознайомлюються відповідні посадові особи.

"Ми прийняли рішення призупинити до 10 грудня дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної із державною таємницею. Також скасовано доступ прокурору Шацькому до державної таємниці", - зазначив Ткачук.

Він повідомив, що Служба безпеки України звернулася до ГПУ із проханням про призначення державного розслідування і буде з ними "з’ясовувати причини тих порушень, які були виявлені у Запорізькій прокуратурі".

Раніше ЗМІ повідомили, що прокурор Запорізької області має намір піти у відставку.

Згодом із джерел Української правди стало відомо, що відставку прокурора Шацького готує Генпрокуратура, оскільки Шацького підозрюють у витоці інформації.

Тетяна Кусок, УП

Теми: СБУ
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