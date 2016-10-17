Прокурора Запорізької області підозрюють у витоку інформації

Генеральний прокурор України Юрій Луценко готує наказ про звільнення прокурора Запорізької області Олександра Шацького.

Про це Українській правді повідомили власні джерела в Генпрокуратурі.

"Була перевірка Служби безпеки. СБУ скасувала йому доступ до державної таємниці, а також призупинила такий доступ всій обласній прокуратурі через бездіяльність керівника обласної прокуратури", - повідомив співрозмовник.

Джерела стверджують, що сам Шацько не писав заяви про відставку і не йде за власним бажанням. "У своїй роботі прокурор прикривався формальними нарадами, зливав справи та була страшна "утєчка" інформації в області", - наголосили в ГПУ.

"Іншими словами, дядько полетить з прокуратури, а не піде", - додали в ГПУ.

Раніше джерела інформаційної агенції "Українські новини" повідомили, що прокурор Запорізької області Олександр Шацький подав у відставку.

Роман Кравець, УП