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Прокурор Запорізької області подав у відставку – ЗМІ

Понеділок, 17 жовтня 2016, 10:35

Прокурор Запорізької області Олександр Шацький подав у відставку.

Про це повідомляють в понеділок "Українські новини", посилаючись на інформоване джерело.

"Пішов з посади", – заявив співрозмовник агентства.

За його словами, Шацький особисто прийняв таке рішення і написав заяву про звільнення.

Співрозмовник повідомив, що Шацький вже попрощався з колективом прокуратури області.

Як повідомлялось, раніше Шацький звернувся з позовом до Київського окружного адміністративного суду з проханням визнати незаконним наказ генпрокурора Юрія Луценка про проведення перевірок в прокуратурі і відсторонення його з посади.

Генпрокуратура заявляла про встановлення ряду порушень при перевірці діяльності прокуратури Запорізької області.

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Теми: прокуратураЗапоріжжя
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