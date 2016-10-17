Прокурор Запорізької області подав у відставку – ЗМІ

Прокурор Запорізької області Олександр Шацький подав у відставку.



Про це повідомляють в понеділок "Українські новини", посилаючись на інформоване джерело.



"Пішов з посади", – заявив співрозмовник агентства.



За його словами, Шацький особисто прийняв таке рішення і написав заяву про звільнення.



Співрозмовник повідомив, що Шацький вже попрощався з колективом прокуратури області.



Як повідомлялось, раніше Шацький звернувся з позовом до Київського окружного адміністративного суду з проханням визнати незаконним наказ генпрокурора Юрія Луценка про проведення перевірок в прокуратурі і відсторонення його з посади.



Генпрокуратура заявляла про встановлення ряду порушень при перевірці діяльності прокуратури Запорізької області.