Порошенко продовжив санкції проти Росії на 1 рік, список розширено

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 18:32

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким продовжив санкції щодо росіян і російських компаній.

Про це йдеться в указі, підписаному президентом у понеділок.

Указом вводиться в дію рішення РНБО від 16 вересня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

В своєму рішенні РНБО підтримало пропозиції щодо продовження і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесених Кабміном, СБУ та НБУ.

В рішенні РНБО також є списки (юридичних і фізичних осіб), до яких застосовуються санкції строком на один рік.

В прес-службі РНБО повідомили, що 16 вересня список осіб, що потрапили під санкції було розширено.

"Додатково до санкційного списку включено 335 фізичних та 167 юридичних осіб, ідентифікаційні дані щодо яких підлягали додатковій перевірці", - сказано у повідомленні.

Жодних змін щодо переліку фізичних і юридичних осіб, який було прийнято на засіданні РНБО 16 вересня 2016, не вносилося.

Вказується, що додатково Порошенко доручив підготувати окреме рішення щодо санкцій по відношенню до осіб, які були причетні до проведення так званих "виборів до Державної Думи РФ" на території анексованого півострову Крим. Це стосується як "депутатів", так і членів "виборчих комісій".

В РНБО обіцяються рішення щодо цього переліку осіб оприлюднити найближчим часом.

Українська правда

Теми: Порошенко санкції Росія
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Коментарі — 1
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IP: 193.138.133.---bud6217.10.2016 18:46
Треба було чекати поки Лещенко за це покритикує по ТВ?
Чи АП спить?
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